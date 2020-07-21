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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:53443

Сколько заработала главная пиарщица сумского губернатора Грищенко?

Любовь Карпенко накануне Нового года подала декларацию о доходах перед увольнением с должности директора департамента культуры, туризма и информационной политики.

Согласно декларации, в Сумской ОГА она заработала 17 тыс. грн в качестве советника губернатора (за два неполных месяца), в департаменте – 101 тыс. грн (за 4 неполных месяца). Также, до работы в ОГА она заработала 31 тыс. грн в ООО «Торговый дом «Латимер» и ООО «Геликон груп».

Также в 2020 году она успела обзавестись квартирой 89 кв. м стоимостью 888 тыс. грн в Сумах  и земельным участком в 20 соток в Роменском районе. Откуда деньги на эту недвижимость, неизвестно, ведь ни наличных, ни депозитов она не декларировала, а за 2019 год заработала всего 28 тыс. грн. Ее муж вообще нигде не работает.

Политика Любовь Карпенко

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