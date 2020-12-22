Украинцы провалили смешанную эстафету на Кубке мира В заключительный день пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе проводят смешанные эстафеты.

Украинские тренеры на первую из гонок выставили сильнейший состав – тех спортсменов, которые в общем зачете Кубка мира расположены наиболее высоко. Таким образом, воскресная ставка Юрая Санитры была сделана именно на классический микст, пишет biathlon.com.ua.

На удивление, уже первый рубеж вызвал сложности во многих командах: лишь девять девушек из 23-х обошлись без запасных патронов. А белоруска Динара Алимбекова, задававшая темп на первом круге для всего пелотона, и вовсе отправилась на штрафной круг.

Зато ставшая в этом сезоне штатным стартером украинской команды Дарья Блашко первую стрельбу отработала безошибочно, и даже один запасной патрон на стойке позволил остаться в группе претендентов на высокие места. На последнем круге, правда, мощности хода Даше не хватило и, уступив несколько позиций, она передала эстафету 12-й, заработав 48 секунд отставания от лидера, которым стала отстрелявшаяся без запасных патронов и продемонстрировавшая отличную скорость француженка Анаис Шевалье-Буше. Впрочем, в пределах минуты на второй этап отправились 14 команд, включая даже имевшую круг штрафа Беларусь.

Плотность результатов привела к тому, что уже второй этап подарил смену лидера. Жюстин Бреза-Буше на стойке дважды воспользовалась запасными патронами, позволив соперницам приблизиться вплотную. Да и на дистанции француженка была далеко не быстрейшей, на последнем круге пропустив вперед Светлану Миронову и Дениз Херрманн. Еще чуть позади эстафету передала Марте Олсбю Ройселанд, таким образом оформив квартет претендентов на победу на экваторе гонки. Россия, Германия, Франция и Норвегия – все в пределах 13-ти секунд. Настоящая битва биатлонных зубров!

Выпускница СумГУ Юлия Джима провела свой этап довольно надежно, отработав оба рубежа из шести выстрелов. Правда, соперницы при этом ошибались недостаточно много, чтобы наша команда сумела отыграть время и позиции – женскую половину гонки Украина закончила 11-й с более чем минутным отставанием.

Увы, мужская половина микста настроения украинским болельщикам не прибавила. Этап Артема Примы сложно назвать удачным. Сам Артем накануне признавался, что сейчас отыгрывать на дистанции он пока не может – необходимо переварить нагрузки новогоднего тренировочного сбора и «разбежаться». А потому надежда сегодня была в первую очередь на точность стрельбы, но именно она и подвела Приму. И если один запасной патрон в лежке даже позволил несколько сократить время отставания от лидеров, то круг штрафа в стойке вынудил нашу команду отказаться от борьбы даже за топ-десятку. Третий этап Украина завершила 14-й.

Украшением же этого отрезка гонки стала перестрелка в стойке четырех команд-лидеров, которые на рубеж пришли на расстоянии вытянутой руки друг от друга! Александр Логинов, Йоханнес Дале и Бенедикт Долль допустили по одному промаху, Фабьен Клод – два, но принципиально ничего не изменилось: четыре сборных по-прежнему шли в пределах 20-ти секунд!

На четвертом этапе ситуация повторилась! Соперники постепенно сокращали дистанцию друг от друга, и решающую стойку также выполняли вчетвером. Лишь действующие лица немного изменились. Россиянин Эдуард Латыпов встал на первый коврик, но отстрелялся не по-чемпионски: два промаха. Следом Стурла Легрейд, именно за счет стрельбы являющийся лидером мужского сезона по количеству личных побед, тоже допустил ошибку. Арнд Пайффер и вовсе дострелялся до штрафного круга, откатив Германию на пятое место.

И единственным из конкурентов за золото крепкие нервы продемонстрировал Кантен Фийон Майе! Казалось, судьба вернет французу должок за спринт, во время которого Кантен забыл пройти один штрафной круг, после чего не попал даже в гонку преследования. И здесь он убежал на дистанцию первым, опережая на восемь секунд не самых реактивных Легрейда и Латыпова.

В своем лучшем состоянии Фийон Майе наверняка не позволил бы этим оппонентам даже подумать о контактной борьбе. Но лучшее состояние на данный момент Кантен, видимо, не нашел, зато норвежец, почувствовавший вкус побед, обнаружил в себе настоящий инстинкт хищника! С каждым метром Стурла отыгрывал отставание от лидера, и к последнему километру тройка претендентов на победу воссоединилась!

Ненадолго, поскольку деморализованный Фийон Майе лишь обозначил попытку удержаться за оппонентами, но продлились эти потуги всего несколько десятков метров. Француз отстал, а норвежец и россиянин умчались – разбираться кто сильнее на финишной прямой. Вот только условия уже были неравными, поскольку Легрейд весь третий круг провел в режиме неистовой погони, а Латыпов комфортно держался за спиной норвежца. И когда россиянин сделал решающий рывок в начале финишного коридора, ответить скандинаву было уже нечем. Первый подиум российской сборной за более чем 40 гонок Кубка мира – и сразу победный!

Украинская команда на финише микста решала более скромные задачи. Дмитрию Пидручному на последнем этапе пришлось вспомнить не самые приятные образцы мужских эстафет предыдущих сезонов, когда на решающем этапе от тебя уже мало что зависит. Впрочем, в эстафетах каждая позиция приносит драгоценные очки в Кубке наций. Свой этап Дима провел на одном уровне с биатлонистами команд-призеров, и боролся до последнего, обойдя на финишном километре соперников из Польши и Австрии. Капитан сделал максимум возможного, и даже немного невозможное, вернув в команду в десятку сильнейших!

Разумеется, исходя из стартового состава и сами спортсмены, и тренеры, и болельщики надеялись на большее. Верим, что большее для ребят будет уже на следующем этапе в Оберхофе. А в заключительной гонке этого уик-энда поболеем за наш дуэт Вита Семеренко – Антон Дудченко.

Смешанная эстафета

1. Россия (0+7) 1:08:21,7

2. Норвегия (0+7) +0,7

3. Франция (0+6) +12,1

4. Беларусь (1+5) +50,3

5. Германия (1+7) +1:06,0

6. Швейцария (0+7) +1:29,4

...

10. Украина (1+8) +2:15,9