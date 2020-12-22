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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:48158

19-летнего сумчанина подозревают в убийстве

Как сообщили в Белопольском отделении полиции, 9 января в 9.37 в дежурную службы отделения полиции № 1 (г. Белополье) через линию «102» позвонил житель с. Коршачин, который рассказал, что утром он обнаружил труп своей 62-летней соседки у нее дома.

Ее тело было прикидано вещами, к тому же, он заметил на нем телесные повреждения.

На место происшествия сразу выехали сотрудники следственного управления, уголовного розыска, криминалистической лаборатории и следственно-оперативной группы во главе с начальником Белопольского ОП, пишет Білопілля.Сіті.

В ходе следственно-оперативных действий, правоохранители выяснили обстоятельства смерти женщины. По характеру травм стало понятно, что ее убили. В совершении уголовного преступления обоснованно подозревается 19-летний юноша, житель Сум, который после заработков в Киеве неделю назад приехал в гости к своим родителям, живущим неподалеку от погибшей женщины.

Как стало известно, накануне подозреваемый выпивал со своими друзьями. А вечером решил пойти к одинокой соседке. Почему возник конфликт между женщиной и ее непрошеным гостем, следствию еще предстоит выяснить, но встреча закончилась смертельным исходом. При осмотре тела у женщины обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сломанную руку.

Подозреваемый сбежал из села. Но полиция задержала его в Сумах. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Уже завтра суд изберет для него меру пресечения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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