В Сумах спасли пенсионерку во время ликвидации пожара (видео) 9 января в 17:52 спасатели получили информацию, что горит многоквартирный 2-этажный жилой дом по пер. Чугуевский в г. Сумы.

На место происшествия было направлено отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию пожарные установили, что горение происходит в 4-комнатной квартире на 1-м этаже. Пламя охватило мебель, двери и вещи домашнего обихода, а также распространилось на кровлю. Чтобы попасть в эпицентр горения, пришлось использовать аппараты для защиты органов дыхания. Проводя разведку, в одной из задымленных комнат спасатели обнаружили женщину 1955 г.р. Пенсионерку немедленно вывели на свежий воздух, благодаря своевременному спасения, медицинская помощь ей не понадобилась.

В 18:12 пожар был локализован, в 18:50 - ликвидирован. В результате пожара повреждено: кровля на площади до 30 кв. м, мебель, холодильник, 3 двери, 3 окна, стены и потолок в виде копоти на площади до 100 кв. м, вещи домашнего обихода.

Всего на тушение были привлечены три единицы спецтехники и 12 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.