Сумские биатлонисты провалили одиночный микст Завершал программу пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе сингл-микст – самый стремительный и «стрелковый» вид программы этого биатлонного уик-энда.

Для украинского дуэта – сумчане Вита Семеренко и Антон Дудченко – задача по достижению достойного результата усложнилась уже на первом этапе. Вита Семеренко, пройдя чисто лежку, в стрельбе стоя заработала круг штрафа и 45-секундное отставание от лидеров на коротком отрезке, пишет biathlon.com.ua.

Дальше – больше. Антон Дученко хотя и обошелся без штрафных кругов, ни ходом, ни точностью тоже блеснуть не сумел, добавив еще минуту к отставанию от лидеров, передав эстафету 16-м. Попытки Виты и Антона исправить ситуацию на своих вторых этапах позволили отыграть лишь две позиции и финишировать 14-ми.

В первой половине гонки мы увидели красивую дуэль дуэтов Франции и Норвегии. Жюлья Симон и Тирил Экхофф уже на первом этапе организовали небольшой гандикап от остальных соперников, и, до стрельбы стоя третьего этапа команды попеременно сменяли друг друга на лидерской позиции.

А потом интрига закончилась. Француженка стойку отработала с одним запасным патроном, а Экхофф решила в одной гонке намазать за все предыдущие старты сезона, заработав три (!) круга штрафа! После этого завершающий отрезок Эмильена Жаклена превратился в круги почета – имея полуминутный запас, он позволил себе спокойно работать на огневых рубежах, и уверенно привел команду к победе! То, что не удалось тремя часами ранее в классической смешанной эстафете, сборная Франции реализовала в сингле!

Второй стала шведская пара Ханна Эберг – Себстьян Самуэльссон, которая всю гонку провела в борьбе за призы, без провалов. А на третье место Норвегию вывел Йоханнес Бё, хотя и сам на огневых рубежах заставил понервничать тренеров и болельщиков.

Относительно позиций в Кубке наций, то надежды поправить ситуацию за счет эстафет на этом этапе, увы, не оправдались. Украина после воскресных гонок осталась на 12-м месте у мужчин и на восьмом – у женщин, но при этом отставание от «пограничных» с точки зрения квоты на следующий сезон лишь увеличилось. Мужская команда уступает десятой позиции 70 очков, женщины от заветной «пятерки» отстают на 306 баллов.

Надежды и ожидания теперь переносим на следующий, шестой этап Кубка мира, который стартует здесь же в Оберхофе уже в ближайшую среду, когда в спринте будут соревноваться мужчины.

Одиночная смешанная эстафета

1. Франция (0+3) 39:04,8

2. Швеция (0+5) +38,7

3. Норвегия (3+8) +43,9

4. Германия (0+6) +1:02,0

5. Беларусь (0+6) +1:13,8

6. Канада (0+4) +1:17,6

...

14. Украина (1+10) +2:55,9