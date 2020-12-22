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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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19-летний сумчанин рассказал, как убил пенсионерку

На Сумщине полиция задержала юношу, который подозревается в убийстве 62-летней женщины.

9 января о насильственной смерти 62-летней женщины в полицию сообщил ее 22-летний сосед. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники следственного управления, управления уголовного розыска полиции области, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа во главе с руководством отделения полиции.

При осмотре места происшествия правоохранители поняли, что смерть женщины была насильственный характер. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что убийство совершил 19-летний молодой человек.

Сейчас полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сам злоумышленник объясняет, что в тот день пришел к женщине для распития спиртных напитков. Однако внезапно у них возникла ссора, в ходе которой «гость» схватил стул и ударил им свою знакомую несколько раз. От чего она упала на пол без признаков жизни. Поняв, что совершил, он забрасывал ее тело вещами и скрылся.

Сейчас злоумышленнику уже объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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