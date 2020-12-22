Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:231512

В Сумской мэрии отреагировали на вчерашний митинг против повышения тарифов

Сегодня, 11 января, мэр Сум Александр Лысенко начал аппаратное совещание с вопроса повышения тарифов и митингов протеста.

- Нам нельзя замалчивать ситуацию, мы должны быть прозрачными, соответственно реагировать, чтобы защитить наших горожан, - начал мэр. – Мы создали рабочую группу по изучению ситуации. За нее отвечают Бондаренко (первый заммэра – Ред.) и Журба (директор департамента инфраструктуры – Ред.). Журба и Павлик (управделами исполкома – Ред.) готовят обращения к облгосадминистрации и «Сумыгазу» по поводу повышения тарифов. Также нужно обратиться в Верховную Раду и Кабмин за разъяснениями причин, чтобы людям четко объяснить.

Политика
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.