В Сумской мэрии отреагировали на вчерашний митинг против повышения тарифов Сегодня, 11 января, мэр Сум Александр Лысенко начал аппаратное совещание с вопроса повышения тарифов и митингов протеста.

- Нам нельзя замалчивать ситуацию, мы должны быть прозрачными, соответственно реагировать, чтобы защитить наших горожан, - начал мэр. – Мы создали рабочую группу по изучению ситуации. За нее отвечают Бондаренко (первый заммэра – Ред.) и Журба (директор департамента инфраструктуры – Ред.). Журба и Павлик (управделами исполкома – Ред.) готовят обращения к облгосадминистрации и «Сумыгазу» по поводу повышения тарифов. Также нужно обратиться в Верховную Раду и Кабмин за разъяснениями причин, чтобы людям четко объяснить.