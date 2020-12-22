В Сумах 66 новых случаев заболевания COVID-19 Об этом сегодня, 11 января, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горуправления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, за вчера подтверждено 66 случаев в Сумах, 123 сумчанина выздоровело, 0 летальных случаев. Всего заболело 20823 человек, что составляет почти 8% населения города, из них 815 детей. Это составляет 48,5% от количества заболевших в области.

Всего выздоровело 89% - 18539, болеют 2068. Из 815 детей, выздоровело 733, что составляет почти 90%, 82 продолжают лечиться. Всего заболел 1031 медработник, 971 выздоровело, 54 продолжают лечиться, шестеро, к сожалению, умерло.

В области 160 новых случаев, - всего 42919. 550 умерло, за вчера – 0. 37228 выздоровело, за вчера 99.