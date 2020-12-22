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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:50408

Сколько сумчан с COVID-19 лечатся в больницах?

Статистику предоставила сегодня, 11 января, во время аппаратного совещания в мэрии замначальника горуправления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, в 5-й горбольнице лечатся 114 человек, 28 – на кислородной поддержке, 8 в интенсивной терапии, 1 на аппарате ИВЛ.

В 4-й горбольнице 30 пациентов, все получают кислород свободным потоком.

В детской горбольнице 16 человек: 1 с подтвержденным диагнозом, остальные с подозрением. 1 в отделении интенсивной терапии, в кислороде не нуждается.

Всего в городских больницах 61 свободное место для взрослых, все обеспечены кислородом, 95 - для детей, 65 с кислородом.

В областных медучреждениях также лечатся сумчане. В инфекционном центре 29: 25 на кислородной поддержке, 4 – в интенсивной терапии, 2 - на ИВЛ.

В госпитале для ветеранов 35 пациентов, на кислородной поддержке 30, 3 в интенсивной терапии.

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