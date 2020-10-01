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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Сумщине диагностировано 160 новых случаев COVID-19: подробности

Состоянию на 11 января 2021 года в Сумской области 42919 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 160 человек (Бурынский р-н - 18, Глухов - 12, Глуховский р-н - 3, Конотоп - 8, Кролевецкий р-н - 6, Липоводолинский р-н - 24, Ахтырка - 17, Ахтырский р-н - 1, Сумы - 66, Тростянецкий р-н - 3, Шостка - 1, Ямпольский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 550 летальных случая. За последние сутки – 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 37328 человек, из них за минувшие сутки - 199 (Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 19, Глухов - 1, Конотоп - 37, Конотопский р-н - 6, Ромны - 1, Сумы - 123, Сумской р-н - 10).

По состоянию на 11 января количество инфекционных коек в учреждениях здравоохранения первой очереди области насчитывается 1744, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. За исключением детских, занятые больными - 441 коек, что составляет 25,3%, кроме того пациентами с подозрением на COVID-19 - 145 коек. Общее количество детских кроватей - 115, заняты больными - 1, что составляет 0,9%, заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 19 коек. Всего в учреждениях резерва области насчитывается 195 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.

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