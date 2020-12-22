Ветеранів бойових дій Сумщини запрошують долучитися до національно-патріотичного виховання дітей та молоді Ветеранів бойових дій запрошують на навчальні вебінари "Військовий терен - Джура Оборонець"

У січні-лютому 2021 року, до Дня Героїв Крут, для ветеранів бойових дій, які хочуть долучитися до національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Мінветеранів планує організувати цикл з 12 навчальних вебінарів з підготовки до участі в суддівстві ігор та змагань «Військовий терен – Джура Оборонець». Реєстрація на проєкт за посиланням: https://forms.gle/q6zQr7xR9Vyazgbn9

Ветерани-учасники проєкту пройдуть теоретичний курс з усіх видів підсумкових етапів гри (конкурсів) та зможуть отримати суддівські категорії.

Метою заходу є залучення ветеранів бойових дій до національно-патріотичного виховання молоді, зокрема підготовка ветеранів до участі в суддівстві підсумкових етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») старшої вікової категорії («Джура-Оборонець»).

Навчання організовано спільно з Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді та ГС «Всеукраїнське об'єднання військово-патріотичних організацій».