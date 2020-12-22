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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Пасечников Сумщины поддержали финансово

Пасечники Сумщины получили 12,7 млн гривен государственной финансовой поддержки.

В начале прошлого года во всех категориях хозяйств области насчитывалось 122,9 тыс. пчелиных семей, из которых 121,3 тысячи (99%), содержалось в хозяйствах населения. Ими ежегодно производится около 4 тысяч тонн меда и к 50 тыс. тонн воска. При этом имеют ветеринарно-санитарные паспорта 2,7 тыс. пасек, а зарегистрированніе собственные производственные мощности - почти 1,4 тысячи песчаников.

По информации областного Департамента агропромышленного развития, в конце прошлого года 1245 физических лиц и 2 хозяйствующих субъекта Сумщины получили специальную бюджетную дотацию за имеющиеся 63,5 тыс. пчелосемей на общую сумму 12,7 млн гривен.

Средства стали дополнительными доходами сельских семей и предприятий, занимающихся пчеловодством и должны поспособствовать дальнейшему развитию отрасли. Государственная финансовая поддержка будет предоставляться пчеловодам также и в 2021 году

Об условиях участия в программах государственной финансовой поддержки отрасли пчеловодства можно узнать на тематических online-конференциях, которые готовятся к проведению областным Департаментом агропромышленного развития, совместно с Сумской межрайонной союзом пчеловодов, Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев Сумской области в феврале и марте этого года.

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