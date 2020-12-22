За неделю на Сумщине зарегистрировано 1450 ЧП В результате пожаров погибли 3 человека, еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 19 зданий, 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 79 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 28 зданий, 1 единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 5 млн. 65 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 3 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.