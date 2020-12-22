В Сумах на время локдауна в центре УБД не будет работать зал лечебной физкультуры

Все остальные услуги предоставляются в обычном режиме, но с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий во время пребывания в учреждении.
Прием специалистов продолжается по предварительной записи по тел.: (050) 1079453 и (068) 1079453.
Напомним, во исполнение постановления Кабмина №1236 с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 на период локдауна запрещено прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, культуры, фитнес-залах, бассейнах, все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных.