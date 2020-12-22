В Сумах на время локдауна в центре УБД не будет работать зал лечебной физкультуры В КУ «Центр участников боевых действий» временно приостановлены занятия в зале лечебной физкультуры в связи с усиленными карантинными ограничениями с 11 по 25 января.

Все остальные услуги предоставляются в обычном режиме, но с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий во время пребывания в учреждении.

Прием специалистов продолжается по предварительной записи по тел.: (050) 1079453 и (068) 1079453.

Напомним, во исполнение постановления Кабмина №1236 с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 на период локдауна запрещено прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, культуры, фитнес-залах, бассейнах, все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных.