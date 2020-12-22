Мэр Сум возмутился сокращением коммунального транспорта во время локдауна Во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко отметил, что весь общественный транспорт в период локдауна должен курсировать без изменений и в соответствии с графиками.

- Я думаю, что сегодня не нужно ограничивать количество транспорта по городу. Наш коммунальный транспорт, как и частный должен двигаться, как и раньше. Все водители должны быть обеспечены средствами личной защиты и соблюдать права карантина, кроме того работа мобильных групп должна быть продолжена, - отметил Александр Лысенко.

По словам начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко, количество транспортных средств, выходящих на маршруты в будние дни не будет меняться. В выходные дни на маршруты будут выходить до 70% транспорта от общего количества курсирующих в рабочие, в зависимости от направления и пассажиропотока.

Также, по информации чиновника, за последнюю неделю мобильными группами было составлено четыре протокола на водителей транспортных средств за нарушение карантинных требований. Кроме того, сотрудниками отдела проводился контроль работы частного и коммунального транспорта в направлении района Барановка. Было проверено шесть маршрутов и 21 единицу транспортных средств.

Мэр Сум акцентировал внимание ответственных руководителей структурных подразделений на обязательном продолжении работы мобильных групп и контроле соблюдения карантина в коммунальном и частном пассажирском транспорте.