Почему городская пцр-лаборатория до сих пор не работает Городской глава Александр Лысенко в понедельник во время традиционного аппаратного совещания сообщил, что городская власть применит все возможные двигатели для скорейшего перевода работы городской ПЦР-лаборатории из тестового режима в рабочий.

Заместитель начальника управления здравоохранения Наталья Кипенко рассказала, что документы на регистрацию лаборатории представлены в орган стандартизации, метрологии и сертификации, но решения о лицензировании пока нет, сообщает информационній портал горсовета.

Учитывая ситуацию, мэр поручил управлению здравоохранения как можно быстрее решить вопрос перевода работы городской ПЦР-лаборатории из тестового режима в рабочий и пообещал со своей стороны также всячески содействовать решению вопроса. Александр Лысенко отметил, что в таком учреждении нуждается не только город, но и область, ведь сейчас подобные исследования проводит главным образом лишь ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».

«Как это так: вложили такие средства в ее создание, а запустить на полную мощность не можем. Если идет задержка от государственного органа, давайте обращаться к председателю областной государственной администрации, и он быстро отреагирует на эту ситуацию. Нам сегодня в городе и области нужна еще одна ПЦР-лаборатория, ведь мы можем обследовать не только сумчан», - сказал Александр Лысенко.

Наталья Кипенко сообщила, что, по прогнозам, в течение января-февраля произойдет повышение заболеваемости COVID-19, а также ожидается сезонное повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Сейчас, несмотря на уменьшение новых случаев инфицирования, ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной, в частности в части госпитализации и смертности. На прошлой неделе количество новых случаев болезни, которые фиксировали каждый день, колебалась от 36 до 211.

Заместитель начальника управления здравоохранения напомнила, что с 8 января в Украине действуют усиленные карантинные ограничения, которые продлятся по 24 января - времени, за который пройдет инкубационный период у тех, кто мог инфицироваться во время новогодних праздников. Наталья Кипенко и Александр Лысенко призвали сумчан соблюдать требования локдаунуа. Самосознание и самоорганизация - главные факторы, которые помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - в который раз подчеркнул мэр.