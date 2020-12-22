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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:32188

На Сумщине спасатели дважды оказывали помощь гражданам

10 января в 13:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Леси Украинки в г. Кролевец.

По предварительным данным в квартире находилась пожилая женщина, которая нуждалась в медицинской помощи. На место вызова прибыло отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента попали в квартиру и передали пенсионерку медикам.

В тот же день похожий случай произошел в г. Конотоп по ул. Успенско-Троицкая. В 15:17 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение от родственников бабушки, о том, что старушка не открывает входную дверь и не отвечает на телефонные звонки. На место происшествия прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасатели открыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и попали в квартиру, где находилась женщина, которая нуждалась в помощи. После чего, бабушку передали работникам скорой.

Всего для оказания помощи в обоих случаях привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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