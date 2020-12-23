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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:35189

Новые фермерские хозяйства на Сумщине получили 1,5 млн грн господдержки

Как сообщает областной Департамент агропромышленного развития, в прошлом году 27 новых фермерских хозяйств Сумщины получили субсидию из государственного бюджета на сумму 1,5 млн гривен.

К тому же еще 24 фермерские хозяйства (кроме новообразованных) по поданным заявкам 2019 года получили 620 тыс. гривен.

При этом по решению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 2 фермерские хозяйства Сумщины получили дотации на коров в размере 530 тыс. гривен.

Вместе с тем, Украинским государственным фондом поддержки фермерских хозяйств по представлению региональной комиссии Сумского отделения фонда по программе «Предоставление кредитов фермерским хозяйствам» предоставлено 7 фермерам Сумщины финансовую поддержку на возвратной основе на сумму более 2,4 миллиона гривен.

Всего в Сумской области в начале 2021 года зарегистрировано 1042 фермерских хозяйства, из которых 35 - созданы в 2020 году.

Государственная финансовая поддержка по определенным направлениям будет предоставляться и в 2021 году, сообщает Сумская ОГА.

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