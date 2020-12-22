За выходные в Сумах произошло 7 ДТП За выходные, 7-10 января, патрульные проработали почти 800 сообщений.

Выезжали на 7 ДТП (1 автопроисшествие с пострадавшими, в которой травмирован 1 человек, 2 ДТП с материальным ущербом, в 4 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол). Составили более 220 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 4 за управление с признаками алкогольного опьянения). Составили почти 140 административных материалов за нарушение общественного порядка. Зафиксировали факт предложения неправомерной выгоды. Задержали человека, вероятно, причастного к умышленного уничтожения имущества.