Жителя Сумщины, перевозившего нелегалов, задержали в Словении За решеткой в Словении оказался житель одного из сел Сумщины, который занимался незаконным трафиком.

Об этом сообщил журналист их Ахтырки Андрей Михеев, ссылаясь на собственный источник в Словении, пишет Спецкор.

Это 28-летний житель Ахтырского района Артем Б., воспитывался в учительской семье. Парень сейчас содержится в СИЗО г. Ново Место (Novo mesto). Ему инкриминируется нарушение миграционного законодательства. Артема арестовали на юге Словении рядом с хорватской границей, где он подобрал 6 нелегалов (четырех разместил в салоне, а двух в багажнике).

Об этом сообщила частный словенский детектив с украинскими корнями Ольга Мороз.

По ее данным, сейчас вербовка украинских водителей получила небывалую активность в Польше. Из текста объявлений, которые распространяются в Интернете, легко догадаться об уголовной составляющей бизнеса. За рейс предлагается более 1 тыс. евро. Заоблачные заработки заставляют людей идти на компромисс с совестью.

Ольге, как руководителю организации украинских соотечественников в Любляне, пришлось лично столкнуться с судьбами десятков бывших земляков, которые стали жертвами незаконных сделок. В прошлом году, объездив почти все тюрьмы Словении в качестве волонтера, она была поражена масштабом проблемы.

Водители-мигранты, не осознавая серьезности правонарушения, нанимаются перевозить граждан без документов из Афганистана, Бангладеш, Ирана, Пакистана и др.

Для водителей таких рейсов жизнь делится на до и после задержания. В Словении за данное преступление лишают свободы на срок от 3 до 15 лет. Однако во время задержания полицией никто из нелегальных перевозчиков не подозревает о подобном развитии событий. Они легкомысленно отказываются от гарантированного звонка родным. В дальнейшем - отправить весть семье становится гораздо труднее.

Ольга, как может, помогает заключенным. Она убеждена, что полицейскими рейдами в ЕС проблему не решить, пока она не приобретет должной огласки в Украине.