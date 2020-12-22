В Сумах за выходные составили 27 протоколов за нарушение правил «локдауна» С начала введения локдауна в Сумах составлено 27 административных протоколов.

Из них – 9 протоколов касаются нарушений в сфере торговли. Об этом сообщил начальник сектора Сумского горотдела полиции ГУНП в Сумской области Александр Дидусев сегодня, 11 января, на аппаратном совещании в мэрии.

Речь идет о кафе, сети магазинов «Автора» и пунктах продажи лотерейных билетов, которые вопреки запретам работали в это время.

По его словам, большинство предпринимателей относится с пониманием к проверкам, которые выполняются нарядами полицейских.

- У полицейских нет такой задачи, чтобы на каждого предпринимателя составить протокол, - отметил он. - В первую очередь они пытаются проводить разъяснительную работу. Если предприниматели реагируют и прекращают свою деятельность, то полиция протокол не составляет. Если есть явные нарушения и нет понимания - тогда уже речь идет об админпротоколах.