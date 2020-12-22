НСЗУ рассчиталась с сумскими больницами

Об этом на аппаратном совещании в мэрии 11 января сообщила замнчальника отдела здравоохранения Наталья Кипенко.
Напомним, только по ковидному пакету на конец декабря, как сообщала ранее руководитель горздрава Елена Чумаченко, долг составлял порядка 26 млн. грн.
- На сегодня задолженность полностью погашена, - уточнила Наталья Кипенко. – Больницы рассчитались с поставщиками, медицинскими препаратами для лечения пациентов обеспечены.
Рассчитаются ли больницы с пациентами, которым приходилось покупать лекарства самостоятельно, не сообщается…