Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:56417

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Григория Стеценко

Работники Конотопского районного отдела полиции устанавливают местонахождение 79-летнего жителя г. Конотоп, который 6 января, около 12.00, ушел из дома и до сих пор не вернулся, его местонахождение остается неизвестным.

Рост разыскиваемого 175-177 см, худощавого телосложения, глаза серого цвета.

Был одет в черную болоньевую куртку с серыми вставками, серые брюки и черные галоши.

Уехал из дома на велосипеде советского образца, бело-синего цвета.

Полицейские разыскивают без вести пропавшего Григория Михайловича Стеценко и обращаются с просьбой ко всем неравнодушным гражданам: если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить местонахождение мужчины, сообщите об этом в Конотопский районный отдел полиции г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: 068-070-21-74, или на специальную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

Новости

На Сумщине диагностировано 160 новых случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:26
Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
06.01.2021 16:23
Почему в Сумах в областной стоматологической клинике нет бесплатных услуг?
Сегодня 17:09
С начала года на Сумщине в пожарах погибли 3 человека
Сегодня 16:59
Почти все областные КП юридически вернулись в Сумы
Сегодня 16:23
В Сумах полиция разыскивает аферистку, которая выманила у пенсионерки 94 тыс. гривен
Сегодня 16:14
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Григория Стеценко
Сегодня 15:56
В Сумах за выходные составили 27 протоколов за нарушение правил «локдауна»
Сегодня 15:40
Жителя Сумщины, перевозившего нелегалов, задержали в Словении
Сегодня 15:20
За выходные в Сумах произошло 7 ДТП
Сегодня 14:51
На Сумщине спасатели дважды оказывали помощь гражданам
Сегодня 14:32
На Сумщине определили лучший изолятор временного содержания
Сегодня 14:14
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.