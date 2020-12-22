Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Григория Стеценко Работники Конотопского районного отдела полиции устанавливают местонахождение 79-летнего жителя г. Конотоп, который 6 января, около 12.00, ушел из дома и до сих пор не вернулся, его местонахождение остается неизвестным.

Рост разыскиваемого 175-177 см, худощавого телосложения, глаза серого цвета.

Был одет в черную болоньевую куртку с серыми вставками, серые брюки и черные галоши.

Уехал из дома на велосипеде советского образца, бело-синего цвета.

Полицейские разыскивают без вести пропавшего Григория Михайловича Стеценко и обращаются с просьбой ко всем неравнодушным гражданам: если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить местонахождение мужчины, сообщите об этом в Конотопский районный отдел полиции г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: 068-070-21-74, или на специальную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.