Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Григория Стеценко

Рост разыскиваемого 175-177 см, худощавого телосложения, глаза серого цвета.
Был одет в черную болоньевую куртку с серыми вставками, серые брюки и черные галоши.
Уехал из дома на велосипеде советского образца, бело-синего цвета.
Полицейские разыскивают без вести пропавшего Григория Михайловича Стеценко и обращаются с просьбой ко всем неравнодушным гражданам: если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь установить местонахождение мужчины, сообщите об этом в Конотопский районный отдел полиции г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: 068-070-21-74, или на специальную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.