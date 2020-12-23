Конотопский сайт получит 100 тысяч Львовский медиафорум объявил победителей программы Local Media Innovations.

«Львовский медиафорум» объявил победителей акселерационного программы Local Media Innovations. Ими стали «Конотоп.City» и винницкий информационный портал «Veжa», которые получат 100000 гривен на внедрение инноваций в своих изданиях. Об этом Львовский медиафорум сообщил 11 января.

«Они получат 100 000 гривен на внедрение инноваций в своих изданиях. Наставники проекта помогут редакциям расширить аудиторию и улучшить взаимодействие с ней, а также ввести эффективную работу в самой команде, чтобы медиа могло развиваться», - говорится в сообщении.

Руководитель Центра мониторинга и аналитики общественной организации «Детектор медиа», медиаэксперт Отар Довженко и журналистка Людмила Смоляр станут менторами «Конотоп.City».

В рамках акселерационного программы Local Media Innovations участники получат менторскую поддержку и средства, необходимые для внедрения инновационных решений, направленных на запуск цифровых форматов, активизацию взаимодействия с аудиторией и повышения организационной и финансовой устойчивости редакций в любое время пандемии. Цель программы - помочь региональным редакциям в период спада экономической активности из-за пандемии коронавируса внедрять инновации и работать с аудиторией эффективнее.