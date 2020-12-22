В Сумах полиция разыскивает аферистку, которая выманила у пенсионерки 94 тыс. гривен Назвавшись в телефонном разговоре, дочерью потерпевшей, злоумышленница выманила у пенсионерки все сбережения.

В полицию обратилась 84-летняя жительница областного центра. Она рассказала полицейским, что около 15.00 к ней на стационарный телефон позвонила женщина, которая назвалась ее дочерью. Всхлипывая в трубку, «дочка» рассказала, что попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором тяжело травмировалась. И добавила, что на лечение ей срочно нужны деньги и попросила помощи у матери.

Мать быстро собрала все сбережения, которые у нее были и стала ждать женщину, которая, по договоренности, должна была прийти за средствами.

Уже меньше чем через час на пороге у пенсионерки появилась незнакомка, которой она и отдала все деньги.

Уже позже пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошеннической схемы и обратилась в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливают личность и местонахождение злоумышленницы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или общественных или исправительных работ, или даже ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.