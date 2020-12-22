Почти все областные КП юридически вернулись в Сумы Почти все областные коммунальные предприятия снова зарегистрировались в Сумах – по месту их физического нахождения.

- 36 из 37 предприятий прошли перерегистрацию, - уточнила чиновница. – Все, кроме КП «Сумы-Фарм». Это было сделано еще до Нового года. Поэтому уже с января 2021 года эти КП должны платить налоги в городской бюджет.

Как отметил мэр Александр Лысенко, благодаря пониманию областного совета, удалось уладить этот конфликтный вопрос.

- Такой шаг пойдет только на пользу горожанам и всей громаде, - подчеркнул он. - Мы уже вместе с облсоветом отрабатываем вопрос финансового участия в покупке линейного ускорителя для областного онкологического диспансера. Вместе мы будем поднимать уровень оказания медуслуг в нашем городе.