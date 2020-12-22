Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:25476

Сумам нужен отдельный ковидный морг

В Сумах просят выделить отдельный морг для умерших от COVID-19.

С такой проблемой во время аппаратного совещания 11 января к мэру обратился директор КП «Спецкомбинат» Евгений Короткевич.

- Я прошу выделить в городе морг, в который будут направлять умерших от коронавируса. У нас сегодня всех везут в судмедэкспертизу (морг на территории Сумской ЦГБ – Ред.) – все тела находятся в одном помещении. Вы же понимаете, когда в одном месте лежат тела умерших от коронавируса и прочие – мы не знаем, являются ли они источником заражения. Одних мы хороним - как положено, других - нет. Нужно что-то решать с отдельным ковидным моргом.

На это Александр Лысенко ответил, что этот вопрос нуждается в обсуждении и до конца дня уже будет известен результат, о котором сообщат руководству КП «Спецкомбинат».

Общество

Новости

На Сумщине диагностировано 160 новых случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:26
Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
06.01.2021 16:23
На Сумщине поймали егерей, которые устроили незаконную охоту
Сегодня 20:57
США ввели санкции против людей из окружения нардепа от Сумщины
Сегодня 20:42
В Сумах снова состоялся «тарифный» протест
Сегодня 20:22
В Сумах Range Rover сбил женщину на пешеходном переходе
Сегодня 20:12
В Сумах распределили обязанности между новыми заммэрами
Сегодня 17:56
19-летний сумчанин, подозреваемый в убийстве, приговор суда будет ждать за решеткой
Сегодня 17:54
Информация для сумчан: запрещен ввоз в Украину птицы из Венгрии
Сегодня 17:36
На Сумщине взят под стражу автоугонщик
Сегодня 17:32
Сумам нужен отдельный ковидный морг
Сегодня 17:25
Мэр Сум взял своих бывших замов себе советниками
Сегодня 17:21
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.