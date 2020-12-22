Сумам нужен отдельный ковидный морг В Сумах просят выделить отдельный морг для умерших от COVID-19.

С такой проблемой во время аппаратного совещания 11 января к мэру обратился директор КП «Спецкомбинат» Евгений Короткевич.

- Я прошу выделить в городе морг, в который будут направлять умерших от коронавируса. У нас сегодня всех везут в судмедэкспертизу (морг на территории Сумской ЦГБ – Ред.) – все тела находятся в одном помещении. Вы же понимаете, когда в одном месте лежат тела умерших от коронавируса и прочие – мы не знаем, являются ли они источником заражения. Одних мы хороним - как положено, других - нет. Нужно что-то решать с отдельным ковидным моргом.

На это Александр Лысенко ответил, что этот вопрос нуждается в обсуждении и до конца дня уже будет известен результат, о котором сообщат руководству КП «Спецкомбинат».