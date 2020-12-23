На Сумщине прокуратура добилась возмещения в бюджет 8,4 млн грн неуплаченного налога Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры установлен факт уклонения от уплаты 8,4 млн грн налога должностным лицом местного коммунального предприятия (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Учитывая, что должностное лицо признало налоговый долг и в настоящее время вся сумма добровольно уплачена в бюджет, на основании положений действующего законодательства, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности. Постановлением суда 11 января 2021 года ходатайство прокурора удовлетворено.

Досудебное следствие проведено следователями Следственного управления ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.