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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:56245

В Сумах распределили обязанности между новыми заммэрами

Сегодня, 11 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщили, как распределены обязанности между новыми заместителями сумского городского главы.

Мэр Александр Лысенко курирует департамент финансов - в части полномочий по бюджету и финансам, а также - департамент инфраструктуры и коммунальные предприятия ЖКХ.

Секретарь горсовета Олег Резник - отдел по организации деятельности совета.

Первый зам Михаил Бондаренко - департамент обеспечения ресурсных платежей, управление архитектуры, УКС, ГАСК, правовое управление, сектор по вопросам обеспечения работы админкомиссии, отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций, городскую спасательную водолазную службу, БТИ.

Заммэра Тамара Ищенко - горздрав, инспекцию по благоустройству города, отдел торговли, службу 15-80.

Заммэра Вера Мотречко - департамент соцзащиты, управление по вопросам труда, службу по делам детей, отдел взаимодействия с правоохранительными органами, городской центр соцслужб для семьи, детей и молодежи, Центр матери и ребенка, КП «Мелкооптовый», терцентр «Берегиня», Центр реинтеграции бездомных граждан, Центр предоставления услуг участникам боевых действий и членам их семей, отдел молодежи и спорта - в части полномочий по спорту.

Заммэра Станислав Поляков - управление образования, управление стратегического развития города, отдел культуры, отдел по делам молодежи и спорта - в части полномочий молодежи, КП «Сумыкоммунивест», Агенцию промоции, общеобразовательные учебные заведения, культурно-образовательные, дошкольные и физкультурно-спортивные учреждения.

Управделами исполкома Юлия Павлик - департамент коммуникаций, Центр предоставления админуслуг, управление по хозяйственным и общим вопросам, отдел транспорта, отдел организационно-кадровой работы, архивный отдел, отдел бухгалтерского учета, отдел конкурсных торгов, отдел протокольной работы, отдел информационных технологий, отдел ведения Госреестра избирателей, сектор по управлению сельскими территориями, КП «Инфосервис», «Электроавтотранс» и «Паркинг».

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