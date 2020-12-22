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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:5990

С начала года на Сумщине в пожарах погибли 3 человека

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности огонь продолжает уносить жизни.

В текущем году уже зафиксировано 3 таких случая в Краснопольском, Путивльском районах и городе Ахтырка. Возраст погибших от 38 до 69 лет.

Как свидетельствует статистика, в зимний период чаще всего пожары возникают в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил при пользовании печным отоплением и электроприборами, перегрузок электросети.

Работники подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прилагают максимум усилий, чтобы предотвратить трагедии - проводят разъяснительную работу среди населения, однако каждый житель области должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого.

А потому, надо быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности: не курите в постели; следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.; не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками; не перегружайте электросеть, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности; позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением.

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение.

Помните: правила пожарной безопасности простые, однако их невыполнение может привести к беде, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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