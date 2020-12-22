Мэр Сум взял своих бывших замов себе советниками Бывшие заместители мэра Сум Владимир Войтенко и Степан Пак стали его советниками.

В патронатной службе мэра Сум Александра Лысенко изменения. На сайте мэрии среди советников всего две фамилии: Владимир Войтенко и Степан Пак. Оба были заместителями мэра Сум в 2015-2020 годах. Первый был первым замом и известен скандальным голосованием на сессии Сумского горсовета во время утверждения результатов мусорного конкурса в 2015 году. Однако суд оправдал чиновника. Второй курировал медицину и во время одной из эпидемий гриппа получил «неуд.» от депутатского корпуса, когда в Сумах умерло два человека от гриппа – единственные в Украине. Тогда мэр Сум не пошел на поводу у депутатов, а наоборот повысил г-на Пака, сделав его управляющим делами исполкома.

Еще три заместителя мэра из прошлой каденции не удостоились высокой чести стать советниками мэра: харьковский легионер Александр Ларин, который вернулся на родину, а также Алена Дмитревская и Максим Галицкий.