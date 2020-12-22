На Сумщине взят под стражу автоугонщик По ходатайству Роменской местной прокуратуры решением суда подозреваемому в незаконном завладении транспортным средством избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под залог в размере 113 тыс. грн.

Речь идет о 27-летнем роменчанине, который, несмотря на неснятую и непогашенную предыдущую судимость, 8 января возле одной из многоэтажек в г. Ромны угнал автомобиль ЗАЗ-11027. Распорядиться похищенным мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно) УК Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.