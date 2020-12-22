Информация для сумчан: запрещен ввоз в Украину птицы из Венгрии Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области сообщает, что согласно официальной информации Европейского Союза (через систему нотификации болезней животных - ADNS) на территории Венгрии зарегистрированы случаи заболевания высокопатогенным гриппом птицы.

С целью предотвращения заноса на территорию Украины возбудителя указанной болезни издано распоряжение Главного государственного ветеринарного инспектора Украины №3 от 6 января 2021 об ограничениях на ввоз в Украину из неблагополучных по высокопатогенному гриппу птицы зон Венгрии, определенных компетентным органом Венгрии, инкубационных яиц, птицы, продуктов из нее, за исключением продуктов, прошедших обработку методом, который гарантирует уничтожение возбудителя указанного заболевания в соответствии с Требованиями по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки, утвержденных приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 16 ноября 2018 № 553, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 4 апреля 2019р. за № 347/33318.