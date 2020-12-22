19-летний сумчанин, подозреваемый в убийстве, приговор суда будет ждать за решеткой

Речь идет о событии, которое произошло 8 января в с. Коршачина Сумского района. В вечернее время молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел к соседям, чтобы пообщаться со своей ровесницей. Однако дома была только мать девушки, с которой у него возник спор, во время которой он схватил деревянную табуретку и ударил женщину несколько раз. От полученных травм 52-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.