В Сумах снова состоялся «тарифный» протест Против новых тарифов за коммуналку под стены мэрии в Сумах 11 января вышли около двадцати человек.

Они возмущались повышением с 1 января стоимости тепла, электроэнергии и газа. Собрались у здания администрации около 11.00. В основном - люди пенсионного возраста, пишет Суспільне.

«Газ повышается, вода повышается, электричество повышается, продукты повышаются при минимальной пенсии 1769 грн. Разве так можно жить? Пусть те, кто получает тысячи и миллионы, те и платят, мы не должны», - говорит участница акции Валентина Канабеева.

Участница акции Надежда Александровна отмечает: «50 % плачц - 1800 грн с хвостиком. 50% - муж бывший военный. Квартира - 43 м², двухкомнатная.

«Местная власть должна выйти к людям, должен разъяснить, услышать людей, должна обращаться десятки раз в Верховную Раду, к президенту, что люди живут на пределе», - говорит участник акции Дмитрий Стрижак.

Ни сумской голова, ни его заместители к участникам акции не вышли.

Александр Лысенко на аппаратном совещании распорядился создать рабочую группу по изучению вопроса повышения тарифов на газ и электроэнергию и инициировал обращение городского совета к Кабмину и парламенту. Представитель ООО «Энера Сумы» Наталья Гончарова сказала, что с начала года льготы на электроэнергию отменены.

«С 1 января 2021 года за весь объем использованной электроэнергии бытовые потребители будут платить по единому тарифу. То есть, 1 кВт будет стоить 1 грн 68 коп. Так, как это предусматривает постановление Кабмина. Льготный тариф действительно отменен, как мы знаем, ранее на первые 100 кВт для населения действовала льготная цена 90 коп. С февраля жители Сумщины получат уже новые счета без учета этого льготного тарифа», - отметила она.

Пресс-секретарь «Сумыгаза» Анастасия Шимарина комментировать митинг не стала. Сказала, что действуют согласно законодательству.

Решение об изменении тарифа Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обнародовала 30 декабря.

Пресс-секретарь «Сумытеплоэнерго» Вита Харченко по телефону сказала, что пока не готовы дать ответ. Глава общественной организации «Всеукраинская агентство инвестиций и устойчивого развития» Юлия Усенко сказала, что повышение стоимости электроэнергии для населения давно пора.

«Не хватало просто политической воли взять его решения Правительства или НКРЕКП. Меня лично немного смущает механизм его исполнения. Потому что на самом деле, вы знаете, рынок электроэнергии реформируется в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической электроэнергии», и должны быть решения приняты с учетом требований европейского законодательства», - говорит она.

По ее словам, Кабинет Министров Украины должен определить категории уязвимых потребителей, которые сегодня просто упущены из правового поля.

«На самом деле, постановление НКРЭКУ, по которому действовали тарифы до 31 декабря 2020 года, до сих пор действует. То есть либо отменяйте его, либо отвергайте. Такого разъяснения, к сожалению, мы не имеем», - добавила она.

Каждый может выбрать поставщика газа свободно. Так прокомментировал ситуацию заместитель начальника департамента по энергоэффективности НАК «Нафтогаз» Алексей Хабатюк.

«С августа прошлого года на рынке природного газа для потребителей стало возможным выбирать поставщиков свободно, а не только газсбыты. Это открыло рынок для бытовых потребителей, и сегодня каждый поставщик предлагает свою цену. Она меняется практически ежемесячно, и цены зависят в первую очередь от спроса и предложения. Цена с декабря по январь, в «Нафтогазе» выросла с 6,30 грн до 7,20 грн за м³», - говорит он.

По словам основательницы проекта «Лига антитрастовые» Агии Загребельской, тариф облгазам устанавливает государство.

«То есть государство согласилась на те тарифы, которые, по сути, захотели взимать с украинцев те же облгазы. О том, насколько этот тариф справедлив. Мы можем, посмотреть на одну статью расходов, которая есть в калькуляции. Это погашения долгов за прошлые периоды, накопленные облгазами. И сегодня государство все эти накопленные долги взяло и разделило между всеми жителями», - сказала она.

По акциям протеста Загребельская отметила: «Возможно, они и не имеют под собой юридической основы, но у населения очень мало инструментов для того, чтобы повлиять на власть. Есть этот механизм публичного влияния на государство для того, чтобы государство со своей стороны начало решать тарифную проблему, в том числе в пользу потребителей, а не монополистов и олигархов».

«Есть вариант такой, что отдельные громады, которые имеют хорошие, профессиональные, мощные органы, они могут инициировать вопрос о передаче газовых сетей на баланс именно органов, чтобы ими руководили и обновляли органы местного самоуправления», - добавила она.

Политолог Татьяна Пояркова отмечает: «Наша страна относится к режимам, так называемой, «серой зоны». Эти режимы характеризуются тем, что они не являются демократией и не являются чистым авторитаризмом. Имеют два этапа существования. На первом этапе показывают, что очень много партий, проводятся выборы, а потом одна партия или отдельная семья, или лидер получает полный контроль над страной. Сущность очень проста: руководящий слой существует в отдельной реальности, там, где полностью контролирует сферу ресурсов, СМИ - это такой капитализм для «своих», а социум самостоятельно выживает».

Пояркова добавляет: «Когда демократии нет, люди вынуждены выходить на улицы и доказывать. Мы страна майданов не случайно. Это будут использовать конкуренты действующей власти, которая доминирует».