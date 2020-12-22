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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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США ввели санкции против людей из окружения нардепа от Сумщины

США ввели санкции против семерых украинцев из-за возможного вмешательства в виборы.

Минфин США ввел санкции против семерых украинцев и четырех медиакомпаний по обвинению во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, пишет Суспільне.

В частности, в санкционный список оказались нардеп от фракции партии «Слуга народа» Александр Дубинский, депутат-беглец Александр Онищенко и экс-прокурор Константин Кулик. Также в нем фигурируют помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко, экс-помощник Деркача Антон Симоненко, а также Петр Журавель, которого Минфин США называет «медиаменеджером Деркача».

Кроме того, принятый перечень включает 4 издания, а именно: ООО «Эра-медиа» (связано в Деркачом), информационное агентство Only News, интернет-портал NabuLeaks и ООО «Скептик» (Бегемот Медиа).

Американский Минфин считает, что указанные люди и компании связаны с сетью влияния, которая была создана при участии нардепа Андрея Деркача и работала в интересах России.

В сообщении министерства отмечается, что по меньшей мере с 2019 года Деркач и его соратники использовали средства массовой информации США, платформы социальных сетей в США и влиятельных американских лиц для введения в заблуждение и распространение необоснованных обвинений в том, что действующие и бывшие официальные лица США якобы причастны к коррупции, отмывания денег и незаконного влияния на политические процессы в Украине.

В частности, министерство считает, что Константин Кулик, Александр Онищенко, Андрей Телиженко и Александр Дубинский присоединились к Деркачу в распространении и пропаганде «мошеннических и необоснованных обвинений» относительно американских политиков, а Петра Журавля Минфин называет ключевым членом медиакоманды Деркача. Дмитрия Ковальчука также указывают как одного из медийщиков, обвиняемого в сотрудничестве с Россией нардепа. Антона Симоненко США считают причастным к сокрытию финансовых активов Деркача.

«Они неоднократно выступали с публичными заявлениями для распространения дезинформации о том, что официальные лица правительства США участвовали в коррупционных сделках в Украине. Эти действия поддерживают усилия Деркача, который выполняет функции агента российских спецслужб, с оказания влияния на президентские выборы в США в 2020 году», - отметили в Министерстве финансов.

Введеные санкции предусматривают блокирование всего имущества указанных юридических и физических лиц, которое подпадает под юрисдикцию США, а лицам из США запрещается проводить с ними операции. Также санкции предусматривают блокирование любых организаций, которые на 50 или более процентов принадлежат фигурантам санкционного списка.

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