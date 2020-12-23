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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:10187

Райцентр с Сумщины лидирует в рейтинге «Міста України»

В рейтинге «Місто України» лидирует Шостка с 1137 голосами.

Проголосовать за Шостку, Сумы или Конотоп можно по ссылке.

Итоги будут подведены 30 декабря 2021 года.

Сумы пока на 29-м месте (11 голосов), Конотоп на 30-м (10).

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Душа (Піт Доктер, 2020)
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2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
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2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
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21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
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16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
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2D: 10.00; 18.15
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Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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