Райцентр с Сумщины лидирует в рейтинге «Міста України» В рейтинге «Місто України» лидирует Шостка с 1137 голосами.

Проголосовать за Шостку, Сумы или Конотоп можно по ссылке. Итоги будут подведены 30 декабря 2021 года. Сумы пока на 29-м месте (11 голосов), Конотоп на 30-м (10).