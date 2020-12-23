Депутат горсовета считает, что мэр Сум распределением обязанностями между замами разрывает город на куски

«Розірвати Суми на шматки...
Сумський міський голова Олександр Лисенко розподілив обов’язки між своїми заступниками.
Мета на поверхні – прямий особистий вплив на витратну частину бюджету. Тут навіть не треба бути якимось суперовим аналітиком.
І хай би воно було так, бо саме міський голова відповідає за все, що зроблено і не зроблено у місті.
Але усе пішло по найгіршому сценарію. Розірвано підпорядкування відділів, департаментів, установ і підприємств. Таке враження, що остатки ковдри просто драли, і хто який шмат ухватив. Розірваний спорт, промоція зі стратегією, ЖКГ в частині благоустрою, Служби 15-80. Це так, на швидкий погляд.
Як люди будуть працювати, - думаю усім начхати.
Як буде жити місто – начхати двічі.
Я думаю, що за таким сценарієм працювати не зможуть. Знову шкода втраченого часу для міста.
На жаль, депутат тут безсилий, бо розподіл обов’язків між заступниками виключно повноваження міського голови", - написала она.