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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 06:58269

Депутат горсовета считает, что мэр Сум распределением обязанностями между замами разрывает город на куски

Депутат Сумского горсовета от «СиЧ» Ирина Дяденко высказалась в Фейсбуке по поводу распределения мэром Сум Александром Лысенко обязанностей между своими заместителями.

«Розірвати Суми на шматки...

Сумський міський голова Олександр Лисенко розподілив обов’язки між своїми заступниками.

Мета на поверхні – прямий особистий вплив на витратну частину бюджету. Тут навіть не треба бути якимось суперовим аналітиком.

І хай би воно було так, бо саме міський голова відповідає за все, що зроблено і не зроблено у  місті.

Але усе пішло по найгіршому сценарію. Розірвано підпорядкування відділів, департаментів, установ і підприємств. Таке враження, що остатки ковдри просто драли, і хто який шмат ухватив. Розірваний спорт, промоція зі стратегією, ЖКГ в частині благоустрою, Служби 15-80. Це так, на швидкий погляд.

Як люди будуть працювати, - думаю усім начхати.

Як буде жити місто – начхати двічі.

Я думаю, що за таким сценарієм працювати не зможуть. Знову шкода втраченого часу для міста.

На жаль, депутат тут безсилий, бо розподіл обов’язків між заступниками виключно повноваження міського голови", - написала она.

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