В Сумах фейковая дочь обманула старушку на 18 тысяч Воспользовавшись известной схемой «дочка попала в ДТП» аферисты обогатились на 18 500 гривен.

11 января на стационарный телефон 81-летней жительницы Сум позвонил неизвестный, назвавшийся врачом. Он сообщил женщине, что ее дочь попала в ДТП, в результате которого получила тяжелые травмы и требует дорогостоящей операции.

Обеспокоенная пенсионерка ответила собеседнику, что имеет лишь чуть больше 18 000 гривен.

«Врач» согласился и на эти деньги и сказал, чтобы она передала их женщине, которая придет к ней домой.

Уже через несколько минут на пороге квартиры появилась незнакомка и забрала собранные на операцию деньги.

Придя в себя, мать позвонила своей дочери и поняла, что стала жертвой аферистов. После чего с заявлением о преступлении обратилась в Сумское районное управление полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого разыскивают злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.