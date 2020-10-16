На Сумщине заболеваемость ОРВИ и гриппом вдвое ниже порогового уровня

При пороговом уровне - 453 человека на 100 тыс. населения.
«Сейчас в области болеет ОРВИ и гриппом 2211 человек, среди которых 969 человек или 43% - дети. В стационарах области лечится 77 человек, в том числе 36 детей», - сообщил Сергей Бутенко.
Об этом сегодня, 21 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
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В течение прошлой недели в Украине ОРВИ заболело 159 561 человек, из них 45,5% – дети до 17 лет....