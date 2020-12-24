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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:28259

Тростянчане снова вышли на митинг против повышения тарифов

Буквально полчаса назад под стенами Тростянецкого городского совета завершился митинг, на который собралось более полутора сотен человек, протестуя против повышения тарифов на природный газ, электроэнергию, а также требуя отмены оплаты за транспортировку газа.

Об этом сообщается на странице Тростянецкого горсовета в Фейсбуке.

Возмущение людей, большинство из которых живут за чертой бедности, полностью обосновано. Народ просто не в состоянии оплатить коммунальные услуги по таким «драконовским» тарифам, однако не совсем понятно, почему жители громады уже во второй раз пришли с протестными настроениями под стены именно городского совета, а не районной госадминистрации? Ведь там на их вопросы должен ответить глава РГА Владимир Бурлака, который представляет Президента Украины.

Как и в минувшее воскресенье, возглавил акцию протеста бывший глава Криничненского сельсовета Николай Назаров. Он, выступая перед участниками митинга, пытался переключить внимание общественности с глобальных проблем на государственном уровне на тему местных тарифов за воду, вывоз мусора и т.п. Возможно, пытаясь манипулировать ситуацией и направить недовольство людей против деятельности городской власти и лично мэра Юрия Бовы. Хотя, напомним, тарифы на водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора не увеличивались в Тростянце уже почти два года.

Но сами люди этого не позволили. «Мы не для этого сюда пришли! Вопрос местных тарифов обсудим отдельно, а сейчас мы хотим, чтобы власть в Киеве нас услышала и отменила эти «драконовские» тарифы на газ и свет. Нам нечем платить такие платежки», - кричали люди.

К митингующим вышел мэр Юрий Бова. Глава РГА Владимир Бурлака так и не появился. Мэр напомнил, что Тростянецкая городская власть на стороне громады и выступает категорически против повышения тарифов на газ. Эта позиция была озвучена на последней сессии 2020 года, которая состоялась 24 декабря.

Городские депутаты поддержали обращение депутата Надежды Шевляковой (партия «Сила Людей») об отмене оплаты за транспортировку газа и снижение вдвое платы за газ для населения.

Обращения направлены Президенту Украины, Кабинету Министров, народному депутату Николаю Задорожному, в Министерство энергетики и угольной промышленности.

Позиция Тростянецкого городского совета является четкой и понятной. Городские власти категорически против повышения тарифов на газ и электроэнергию для населения. Особенно в период пандемии коронавируса, который негативно повлиял на финансовое состояние многих семей.

Городской голова убежден, что в трудные времена государство должно защищать и поддерживать своих граждан. Поэтому, решения Правительства и НКРЭКУ, увеличивающие финансовое бремя для населения, являются несправедливыми, несвоевременными и должны быть немедленно пересмотрены.

Примерно через полчаса в зале заседаний бывшего Тростянецкого райсовета должно состояться заседание по ряду актуальных вопросов, которые сегодня поднимались на митинге, говорится в сообщении.

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