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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах областная стоматполиклиника будет предоставлять бесплатные услуги только льготчикам

Областная стоматологическая поликлиника и в дальнейшем предоставлять бесплатные услуги, но исключительно льготным категориям населения.

Об этом сообщается на сайте облсовета, которому она принадлежит.

«Наша задача - сделать все, чтобы медицинские услуги были доступными для жителей региона, особенно для детского населения. Также мы должны первоочередное внимание уделять санации льготных категорий - инвалидов, участников боевых действий», заявил глава Сумского областного совета Виктор Федорченко, комментируя ситуацию вокруг прекращения предоставления бесплатных услуг в областной стоматологической поликлинике.

Напомним: вчера на дверях заведения появилось объявление, что с 11 января 2021 года все услуги, которые предоставляет КНП СОС «Сумская областная клиническая стоматологическая поликлиника», являются платными из-за полного отсутствия финансирования.

Виктор Федорченко поставил задачу выяснить причину такого шага и уже сегодня, 12 января, в поликлинику с рабочим визитом выехали первый заместитель главы областного совета Александр Стрельченко, глава бюджетной комиссии Евгений Южаков и депутат облсовета Никита Баня.

Директор стоматполиклиники Владимир Савченко пояснил, что с апреля прошлого года, с тех пор, как медицинские учреждения финансируются из НСЗУ, ни копейки им не поступило. Поэтому стоматологические услуги осуществляются на платной основе. Ежедневно в поликлинике обслуживается до 300 жителей области.

«За прошлый год мы заработали 9 млн грн, 6 млн из которых ушло на зарплату, почти полтора млн грн - на медикаменты, часть - на оплату коммунальных услуг, - рассказал директор заведения. - Льготные категории - дети-сироты, участники боевых действий, инвалиды, пролечены за собственно заработанные средства. За год это 360 000 грн. Проанализировав финансовые потоки мы решили, что надо пойти на такие кардинальные меры, поскольку эти средства мы могли бы пустить на приобретение современного оборудования и медикаментов, которые нам очень необходимы».

Врач замечает, чтобы работать на современном уровне, нужно иметь и оборудования нового поколения, как, например, 3D рентген-аппарат стоимостью до 5 млн грн, обновлять стоматологические установки, каждая из которых стоит 120-150 тысяч грн. В нынешних экономических условиях это весьма непросто.

«Стоматологическое здоровье населения и прежде всего его наиболее незащищенных слоев остается без внимания центральной власти. Нет государственной программы по оказанию социальной стоматологической помощи этим людям, как и долгожданной страховой медицины, которая могла бы решить немало проблем, - отметил Александр Стрельченко. - Нет возможности финансирования и из областного бюджета. Поэтому сейчас все легло исключительно на плечи стоматологических клиник. Впрочем, подробно все обсудив, мы решили, что КНП СОС «Сумская областная клиническая стоматологическая поликлиника» и в дальнейшем будет оказывать бесплатные услуги, но исключительно льготным категориям населения».

В ходе визита депутаты осмотрели и помещения по ул. Герасима Кондратьева, где раньше находилась детская стоматполиклиника. Сейчас здесь завершаются ремонтные работы и на Старый Новый год открывается стоматологическое отделение №2, где будет предоставляться весь спектр стоматологических услуг всем возрастным категориям населения города и области, пишет сайт облсовета.

Общество Стоматполиклиника
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