В Сумах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в доме. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено мебель, бытовую технику, вещи домашнего обихода и стены в виде закопчення на площади до 100 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома. Из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 10:33 возгорание локализовали, а в 11:14 - ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.