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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

11 января в 10:05 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Ярослава Мудрого в г. Сумы.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в доме. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено мебель, бытовую технику, вещи домашнего обихода и стены в виде закопчення на площади до 100 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома. Из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 10:33 возгорание локализовали, а в 11:14 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

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