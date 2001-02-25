Сумской Центр досуга молодежи приглашает в Карпаты

Тебя ждут заснеженные склоны горы Гимба, волшебное озеро Синевир, милые бурые медведи и крутая компания.
Дата путешествия: 25.02-01.03.2021.
Цена 2300 грн. Сюда входит:
- билеты на поезд в 2 стороны;
- трансфер (Воловец-Пилипец-Воловец);
- питание - 3 дня;
- проживание 2 ночи (отдельный дом для группы), 2-3 местные комнаты;
- трансфер на озеро Синевир.
Детали и регистрация по ссылке: https://forms.gle/VtejAvMeLmfWuFXE9.
Дедлайн подачи анкет - 18 января. Возраст участников от 18 лет. Количество мест ограничено. Мероприятие будет проходить с соблюдением всех карантинных требований.
Возникли дополнительные вопросы? Звони - Даниил 0504078154, Ирина 0663581952.