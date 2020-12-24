Сумские пожарные показали, как тушили возгорание автомобиля (видео)

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели огонь из-под автомобиля, который двигался по проезжей части. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен багажный отсек и задняя часть салона автомобиля. В 10:20 пожар был локализован и не допущен взрыва газового баллона, в 10:56 ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.