Сумские пограничники задержали уголовника Сегодня, 12 января, пограничники Сумского отряда задержали 60-летнего украинца, который подозревается в совершении ряда уголовных преступлений.

60-летний мужчина пешком возвращался из России через пункт пропуска «Бачевск». Во время проверки документов сработала одна из баз данных пограничников. Пограничники сразу приняли необходимые меры для задержания лица.

Выяснилось, что задержанный находится в розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 255 «Создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней», ч. 5 ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», ч. 2 ст. 364-1 «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы», ч. 2 ст. 366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.

Задержанного передали компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения.