В Сумах снова обсуждают объездную дорогу Сегодня, 12 января, в Службе автомобильных дорог в Сумской области с участием начальника, заместителей, проектировщиков и народных депутатов Игоря Васильева и Максима Гузенко состоялось производственное совещание по строительству автомобильной дороги «Объезд г. Сумы».

Последняя после завершения строительства станет частью автомобильной дороги Н 07 Киев - Сумы - Юнаковка. Служба автодорог разрабатывает проектно-сметную документацию на «Строительство автомобильной дороги «Объезд г. Сумы». Сейчас актуален вопрос разгрузки города Сумы в связи с существенным ростом интенсивности движения. Направить транзитный транспорт, проходящий по центральной части города и усложняет экологическое состояние и создает социальное напряжение - основная цель этого проекта. Строительство объезда значительно улучшит не только экологическую, но и транспортную ситуацию в областном центре.