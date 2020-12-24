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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:32197

В Сумах еще одного ЧП подозревают в подкупе депутатов горсовета

Сообщено о подозрении еще одному частному предпринимателю по факту предоставления 30 тыс. долларов США взятки депутатам Сумского горсовета

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры собраны доказательства причастности еще одного частного предпринимателя в предоставлении депутатам Сумского городского совета VII созыва 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды. В понедельник, 11 января, мужчине сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

По данным следствия, предприниматель действовал по предварительному сговору с уже подозреваемым владельцем частных предприятий. Указанную сумму они передали в сентябре 2020 года депутатам за положительное голосование на очередной сессии за предоставление разрешений на разработку проектов землеустройства относительно необходимых им для осуществления хозяйственной деятельности земельных участков в г. Сумы. Напоминаем, что его сообщнику сообщено о подозрении 30 декабря 2020 года.

Досудебное следствие продолжается, решается вопрос о привлечении к ответственности других фигурантов уголовного производства.

Противоправную деятельность лица разоблачено следственным управлением ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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