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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У главы Сумской ОГА новый заместитель

Вячеслав Печененко приступил к работе в должности заместителя главы облгосадминистрации 12 января.

О перераспределении обязанностей между заместителями главы облгосадминистрации будет сообщено дополнительно.

Справка

Печененко Вячеслав Петрович родился 2 декабря 1970 в г. Потсдам (ГДР). Образование - высшее, в 1992 году окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище имени генерала армии М.Ф.Ватутина по специальности «Командная тактическая», квалификация - офицер с высшим военно-специальным образованием - инженер по эксплуатации радио-технических средств; в 2005 году - Национальную академию обороны Украины по специальности «Боевое применение и управление действиями подразделений (частей, соединений) Сухопутных войск», квалификация-магистр военного управления, офицер военного управления оперативно-тактического уровня, в 2017 году по специальности «Правоведение», квалификация - юрист.

С 1988-1992 - курсант Полтавского высшего зенитного ракетного командного училища, с 1992-2002 продолжил военную службу на должностях офицерского состава в Национальной гвардии Украины, затем до 2011 года военная служба на должностях офицерского состава во внутренних войсках МВД Украины. В 2015-2021 гг. проходил службу в органах Национальной полиции Украины. С 1 января официально уволен из Национальной полиции Украины по выслуге лет.

Имеет Орден Даниила Галицкого (2015), отличия Президента Украины «За участие в АТО» (2016), другие ведомственные награды.

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