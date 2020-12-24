В Шостке на улице нашли мертвого мужчину Сегодня, 12 января, около 7:30 утра на тротуаре у «Энергосбыта» прохожие обнаружили мужчину без сознания.

При этом его кожа лица и шеи была синюшного цвета. Люди вызвали «скорую» помощь, пишет Шостка.инфо.

По приезду на место медики лишь констатировали смерть мужчины. Предварительная причина смерти - тромбоэмболия, сообщил Павел Кузьмин, и.о. заведующего станции экстренной медицинской помощи в Шостке.

Сейчас сотрудники Шосткинского районного управления полиции устанавливают личность погибшего. На вид ему около 50 лет.

Очевидцы предполагают, что мужчина умер по дороге на работу, у него лежал пакет с обедом.